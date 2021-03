Entwicklung der Pandemie : Weniger Neuinfektionen und sinkende Inzidenz im Kreis Wesel

Kreis Wesel Die Zahl der Neuinfizierten ist im Kreis Wesel vergleichsweise leicht um zehn auf 11.745 gestiegen. Parallel nahm die Sieben-Tage-Inzidenz auf 50,9 ab. Dies teilte die Kreisverwaltung am Dienstagmittag zur aktuellen Lage der Corona-Pandemie mit.

Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 11.745 (Stand Dienstag 2. März 2021, 12 Uhr). Das sind zehn mehr als am Vortag. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Kreisverwaltung damit bei 50,9, nachdem sie am Montag noch mit 53,3 beziffert worden war. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Von allen Corona-Erkrankten gelten 11.074 (Stand 2.März) als wieder genesen, 209 Menschen sind an oder mit der Infektion gestorben. Somit gibt es jetzt kreisweit noch 462 aktive Fälle, also Menschen, die sich wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Quarantäne befinden. Das sind zehn weniger als am Montag.