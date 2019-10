BEW in Wermelskirchen : Fahrbahn-Sperrung sorgt für Unverständnis

Wermelskirchen BEW verlegt neue Leitung und tauscht Schieber aus. Berufspendler leiden unter der Ampelschaltung.

Berufspendler aus und nach Remscheid müssen derzeit Geduld mitbringen – oder über die Kreisstraße 3 (Wüstenhof) fahren. Seit voriger Woche hat die BEW die nächste Baustelle errichtet – an der Kreuzung Wolfhagener-/Remscheider Straße. Den Verkehr regelt eine Ampelanlage. Und damit dauert’s natürlich länger in Richtung Preyersmühle.

Das spüren besonders Berufspendler. Einer ist Christian Kullmann, der jeden Tag aus Dabringhausen nach Remscheid fährt. „Immer wenn ich vorbeifahre, arbeitet dort niemand“, so sein Eindruck. Am Mittwoch hat er drei Ampel-Umläufe gebraucht, um aus Richtung Dellmannstraße auf der Wolfhagener Straße Richtung Preyersmühle voran zu kommen. Staus bis zum Abzweig AJZ Bahndamm/Feuerwache seien fast üblich. Berichtet wurde der Redaktion inzwischen auch schon ein Rückstau bis auf die Umgehungsstraße.

Auch die Ausschilderung sei schlecht. Er habe schon beobachtet, dass Autofahrer völlig verwirrt gewesen seien, weil eine komplette Fahrbahn gesperrt sei. „Es ist passiert, dass ein Autofahrer vor mir stoppte, dann nicht wusste, ob er nach rechts in den Gegenverkehr abbiegen durfte und dann weiterfuhr in Richtung Preyersmühle. Dort drehte der Autofahrer“, berichtet der BM-Leser. Nicht nachvollziehbar ist für Kullmann auch, warum die Absperrung so überdimensioniert erfolgte. Vor allem, wenn dort niemand arbeite. „Wenn nicht gerade auf der Fahrbahn gearbeitet wird, müsste doch eine kleine Absperrung genügend, die umfahren werden könne.“

Bereits am vergangenen Samstag wurde die provisorische Baustellenampel an der Burger Straße entfernt. Auch dort verlegte die BEW eine Stromleitung im Bürgersteig. Gerrath: „Durch eine Sondergenehmigung wurde am Feiertag und am Wochenende gearbeitet. So gab es nur wenige Tage Einschränkungen.“ Für die restlichen Arbeiten sei keine Ampelanlage mehr erforderlich.