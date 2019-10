Konzert in Wermelskirchen : Anne Schulte mit „Paem“ im Eifgen

Wermelskirchen Das Trio „Paem“ kleidet ihren Cover-Querschnitt durch die neuere Musikgeschichte und Klassiker wie „Lola“ von „The Kinks“ in ein sanftes Akustikgewand mit einer Gitarre- und Bass-Instrumentierung.

Die Wermelskirchener Sängerin Anne Schulte kehrt am Samstag nach einem Jahr auf die Bühne im Haus Eifgen zurück. Mit Pieter Metselaar (56) und Michiel Stander (43) bildet die 43-Jährige das deutsch-niederländische Trio „Paem“, dessen Name nichts mit einem „Knallbonbon“ zu tun hat, sondern sich aus den ersten Buchstaben der Musiker-Vornamen zusammensetzt, denn Anne wird gerade in Holland gerne Aenne genannt. Nach ihrer Schulzeit verschlug es die heutige Grafik-Designerin fürs Studium und zur Arbeit nach Holland. Eine Zweigstelle ihres Arbeitgebers in Düsseldorf ermöglichte ihr die Rückkehr nach Wermelskirchen.