JC Wermelskirchen organisiert Judo-Turnier : Rekord! Koga Cup mit 270 Judoka am Start

Julius Glaser mit starker Wurfaktion. Foto: Lutz Hartmann. Foto: LUTZ HARTMANN

Wermelskirchen Nele Wächtler (8) trat am Samstag hinter den Tisch der sportlichen Leitung beim Koga Cup in der Gymnasiumhalle und schaute sich das Gewusel um sie herum eine kurze Zeit an. Dann stellte sie fest: „Ihr habt ganz schön viel zu tun, aber jeder weiß, was seine Aufgaben sind, und so habt ihr alles im Griff.“ Damit traf Nele wohl den Nagel auf den Kopf, denn besser hätte man die herausragende Teamleistung des JC Wermelskirchen an diesem Tag wohl nicht beschreiben können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von der Kreisjugendleitung, über die Tischbesetzungen, die Kampfrichter, Siegerehrungsleitung, Verpflegung, Coaches, Technik, Mattentransport sowie Auf- und Abbau überall waren junge und alte Vereinsmitglieder und deren Eltern oder Familienangehörige im Einsatz, um nach ein paar Jahren der Abstinenz aufgrund von Terminschwierigkeiten, den Koga Cup noch schöner als zuvor wieder erstrahlen zu lassen. Mit einer Rekordteilnehmerzahl von 270 Judoka im Alter zwischen sieben und 17 Jahren schreit die Veranstaltung förmlich nach Wiederholung. Der Zeitplan wurde exakt eingehalten und pünktlich zur Tagesschau am Abend waren alle 360 Judomatten und sämtliches Equipment wieder aus der Halle geräumt und zurück an ihrem angestammten Platz.

Für die Organisation erhielt das JC-Team viele Komplimente und strahlende Kinderaugen. Schließlich zeigte sich der Ausrichter besonders großzügig und ehrte fast jeden Teilnehmer mit einer goldenen Medaille, auf der groß der Judolöwe Koga prangt. Neben dieser fantastischen Teamleistung rückten die sportlichen Ereignisse auf der Judomatte fast in den Hintergrund. Dabei gaben 27 Athleten des Vereins auch auf den Wettkampfmatten Vollgas. Dabei genossen die jungen Judoka bereits wie die Großen der Liga anschließend ein wenig Heimkampfatmosphäre. So jubelte nicht nur die Halle, sondern auch der Listenführertisch mit, als Emma Becker im Finale der U13w von den Kampfrichtern zur Siegerin erklärt wurde. Naben Emma gewannen Julia Scheida, Mats Glaser, Leopold Harms, Michael Schiefelbein, Phil Cabecana, Jannik Sokirko, Luke Cabecana, Carolin Scheida, Mayla Gulich und Julius Glaser ihre jeweilige Gewichtsklasse überlegen. Ida von Grünberg musste sich lediglich Vereinskameradin Carolin geschlagen geben und wurde ebenso wie Philine Pott, Karina Bachmann und Thore Althausen Zweite.

Platz drei erreichten Lilien Buchholz, Hannes Brell, Tom Sprenger, Lio Meshing, Elias Behrendt, Finn Buchholz, Peer von Grünberg, Hannah Glauner, Manon Dörner, Hamza Aldos, Luca Schröder, Leon Börsch und Silas Frieg.