Politik in Wermelskirchen und Burscheid : Christdemokraten kooperieren mit den Burscheider Kollegen

Politik in Wermelskirchen und Burscheid

Das Treffen der CDU-Fraktionen Wermelskirchen und Burscheid fand in den Bürgerhäusern statt. Foto: CDU-Fraktion

Wermelskirchen Auf einer gemeinsamen Sitzung der CDU-Fraktionen aus beiden Kommunen war die Zusammenarbeit der Städte Wermelskirchen und Burscheid ein zentrales Thema.

Die Städte Wermelskirchen und Burscheid werden in Zukunft ihre Zusammenarbeit verstärken und haben ein interkommunales Entwicklungs- und Handlungskonzept (IKEHK) aufgestellt. Hierzu haben sich die Bürgermeister beider Städte bereits auf Fachebene eng abgestimmt. Auf einer gemeinsamen Sitzung der CDU-Fraktionen aus beiden Städten war die Zusammenarbeit ebenfalls zentrales Thema. „Wir freuen uns, dass das Interesse offensichtlich groß ist. Ein solches interfraktionelles Treffen war längst überfällig. Wenn unsere Städte zusammenarbeiten, möchten wir dies auch in der CDU-Familie tun“, sagte Christian Klicki, Partei- und Fraktionsvorsitzender der CDU Wermelskirchen. „Die gemeinsame Sitzung in den Bürgerhäusern ist ein gelungener Start für einen beiderseitig gewinnbringenden Austausch“, bestätigte ebenfalls der Fraktionsvorsitzende der CDU Burscheid, Dr. Hartmut Schepanski.