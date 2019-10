Therapiehund in der Schwanenschule : Dr. Snuggels und das Selbstvertrauen

Pfoten einlösen: Vanessa Nuß und Dr. Snuggels nehmen sich Zeit, um mit den Schülern im Pfotenclub auch mal alleine zu spielen. Der Hund stellt dank der Mal-Dose ein eigenes kleines Kunstwerk her. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Seit vergangenem Jahr hat die Schwanenschule einen Schulhund. Er ist der Star des Pfotenclubs – und hilft beim Lernen und Wachsen.

Micha ist unruhig. Hinter dem Neunjährigen liegt eine lange Schulwoche und in den letzten Stunden am Freitagmittag verlässt ihn die Geduld. Die Frustrationstoleranz ist niedrig, die Mitschüler gehen ihm auf den Keks, und Regeln will Micha jetzt auch nicht mehr einhalten. Er tobt, mag sich keinen Platz im Sitzkreis suchen – und dann bekommt er sich mit einem Mädchen in die Haare, dem auch schon eine Schulwoche in den Knochen steckt. Doch dann betritt Dr. Snuggels den Raum. Die Continental-Bulldogge schnüffelt sich durch den Klassenraum, erkennt bekannte Gefilde, und die Kinder beginnen, sich an Regeln zu erinnern.

„Wir dürfen ihn nicht anstarren und auch nicht einfach rufen oder streicheln“, erklärt Philipp. Schon gar nicht, während Dr. Snuggels sich noch im Klassenraum orientiert und dann für einen Augenblick in seiner Box verschwindet.

Info Ausbildung zum Therapiehund Seminar Ein Jahr lang werden Hund und Halter in Theorie und Praxis geschult. „Vor allem der Mensch muss lernen“, sagt Vanessa Nuß. Nach der Abschlussprüfung, die für Dr. Snuggels in diesem Monat ansteht, ist das Gespann dann ein zertifiziertes Therapiehund-Team. Sie werden gezielt zu einer Behandlung des Menschen eingesetzt. Schuleinsatz Um auch die gesundheitlichen Fragen für den Einsatz in der Grundschule zu klären, werden Therapiehunde alle drei Monate von einem Tierarzt auf Gesundheit und Tauglichkeit geprüft.

Vanessa Nuß, Sozialpädagogin und Hundehalterin, setzt sich zu den Kindern in den Kreis und bringt die Dose mit Leckerlis mit. Jeden Freitag ist sie mit Dr. Snuggels ehrenamtlich in der Schwanenschule im Einsatz – und zu Gast im Pfotenclub, den Sonderpädagogin Sarah Gilges gegründet hat. Deswegen wissen die Schüler genau, was jetzt kommt: die Begrüßungsrunde. Und plötzlich wird Micha ganz still, nimmt die Dose mit den Leckerlis in die Hand und wartet, bis Dr. Snuggels seinen Weg aus der Box in den Kreis gefunden hat. Dann sagt er freundlich und ganz bedacht: „Guten Tag, Dr. Snuggels“, klappert mit der Leckerlidose, nimmt einen Happen hinaus und hält ihn dem Hund vor die Nase. Der zögert nicht, schnappt sich die Köstlichkeit und wartet auf mehr. Micha strahlt.

Als der Hund seine Runde dreht, zieht dieses Strahlen nach und nach fast auf alle Gesichter der zehn Kinder im Pfotenclub. Manche sind noch ein bisschen zurückhaltender und werfen dem Hund das Leckerli lieber auf den Boden, andere versuchen ein kleines Kunststück. Vanessa Nuß freut sich über den Einsatz der Kinder, über das Glück in ihren Gesichtern und den Mut, den viele von ihnen aufbringen, um sich dem Tier zu stellen.