Adventszeit in Wermelskirchen Duftende Weihnachtsbäume für den guten Zweck in Tente verkauft

So geht es vielen der Wermelskirchener, die am Samstagmorgen am Gemeindehaus in Tente ihre Tanne kaufen. „Der große Andrang ist immer in der ersten Stunde“, erzählt Stefan Klein, Presbyter in Tente. Dann werden die meisten der mehr als 100 Tannen aus dem Sauerland verkauft – und auch die Ehrenamtlichen der Gemeinde und des CVJM haben alle Hände voll zu tun. Dann kommen sie mit den Menschen ins Gespräch – über Gott und die Welt. Und vor allem machen sie sich mit den Besuchern auf die Suche nach dem passenden Baum. „Es gibt Jahre, in denen sind vor allem die kleinen Bäume gefragt“, sagt Klein, „und in anderen Jahren wollen die Menschen plötzlich eher größere Bäume.“