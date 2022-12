Schullandschaft in Wermelskirchen Riesiges Interesse am Informationstag der Gesamtschule

Torsten vom Stein ist gerade im Gespräch mit einer Mutter. Ihr gefalle das Gebäude, bekundet die Frau. Sie freue sich auf die Gesamtschule. Als die Mutter mit ihrer Tochter weitergezogen ist, zieht ein frohes Lachen auf sein Gesicht. „Das ist der Durchbruch“, sagt er, „es läuft einfach weltklasse.“ Er habe keine Zweifel daran, dass die nötigen 100 Anmeldungen für die Gesamtschule für den Sommer 2023 zusammenkommen. „Heute sind sogar viele Eltern von außerhalb da, die Interesse an der Gesamtschule bekunden“, stellt er fest und deutet auf die Menschenmassen, die am Samstag in der Sekundarschule unterwegs sind.