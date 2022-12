Haushalt 2023 in Willich Grüne beantragen Sonderbudget für Baum-Nachpflanzungen

Die Willicher Grünen mahnen trotz der gerade tobenden Krisen und der angespannten Haushaltslage an, dass der Klimawandel als „größte Bedrohung für die Lebensgrundlagen“ nicht aus dem Blick geraten dürfe. Für den Haushalt 2023 beantragt die Partei zusätzliches Budget für die Nachpflanzung hunderter Bäume, die in den letzten Jahren in der Stadt „ersatzlos gefällt“ worden seien. „Das Pflanzen von Bäumen bremst den Klimawandel, verbessert das Mikroklima vor Ort, erhöht die Aufenthaltsqualität in den Hitzesommern“, erläutert Manuel Zach, Obmann im Umweltausschuss. „Das Argument der Verwaltung, kein Personal zur Pflanzung zur Verfügung zu haben, ist angesichts der Bedeutung des Klimaschutzes nicht akzeptabel.“ Personelle Engpässe könnten durch interne Umorganisationen und Mitwirkung von Dritten wie Gartenbaubetrieben oder engagierten Bürgern kompensiert werden.