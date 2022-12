Kriminalität in Wermelskirchen Zahlreiche Armbanduhren bei Wohnungseinbruch gestohlen

Am Mittwoch, 7. Dezember, ist zwischen 06.10 Uhr und 20.15 Uhr in eine Wohnung in der Berliner Straße eingebrochen worden. Dabei wurden zahlreiche Armbanduhren gestohlen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bislang unbekannte Täter kletterten nach ersten Erkenntnissen auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße. Sie hebelten die Balkontür einer Wohnung im Hochparterre auf.