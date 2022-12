Konzert in Wermelskirchen Stehende Ovationen für das Sinfonieorchester

Es beginnt kraftvoll. Emotional. Hamed Garschi steht vom ersten Augenblick an unter Strom. Und sein Orchester folgt ihm energiegeladen. Auf dem Programm steht am Samstagabend in der Stadtkirche Ludwig van Beethoven. Und als erstes widmet sich das Sinfonieorchester der Musikgemeinde Wermelskirchen der Ouvertüre zum Trauerspiel „Coriolan“. Gelegentlich wirkt es fast so, als würde Garschi Flügel ausbreiten und zum Flug ansetzen.