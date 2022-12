Vortrag in Wermelskirchen Das sollten Sie wissen, wenn Sie E-Bikes und Pedelcs nutzen

Neben dem Akku ist der Motor der wichtigste Bestandteil des E-Bikes oder Pedelecs. Und natürlich gibt es hier unterschiedliche Entwicklungen und Antriebsarten. „Die am weitesten verbreitete Antriebsart ist der Mittelmotor – mehr als 60 Prozent der elektrischen Fahrräder in Deutschland haben einen solchen Motor“, weiß Bansen. Im Grunde genommen sieht ein E-Bike oder Pedelec wie ein ganz normales Fahrrad aus, nur dass es wegen des Motors und des Akkus etwas wuchtiger wirkt. „Frontmotoren sind sehr selten, weil sei auch vom Schwerpunkt nicht so günstig sind, zudem am Vorderrad beschleunigen, was auch für normales Fahrradfahren ungewöhnlich ist“, sagt Bansen. Sehr selten sei der Fazua-Motor aus München, bei dem Akku und Motor ein Teil seien – dadurch werde das Fahrrad allerdings leichter. „Und da man beides ausbauen kann, kann man auch ganz ohne Unterstützung fahren“, so Bansen. Ebenfalls eher selten sind die Nabenmotoren, die im Heck des Fahrrads installiert sind. „Die sind von der Leistung schwächer, zudem sind die Steuerung und die Verkabelung eher kompliziert“, meint Bansen.