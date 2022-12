Auszeichnung für das Ehrenamt in Wermelskirchen Waffelpause gewinnt den Heimatpreis

Rosemarie Fischer und Christine Eggermann backen gerade Waffeln im Bürgerzentrum, als Marco Frommenkord am Samstag ans Rednerpult tritt. Der Vorsitzende des Zukunftsausschusses ist einer der wenigen im Saal, der in diesem Moment schon weiß, wer den Heimatpreis in diesem Jahr mit nach Hause nehmen wird. „Der Oscar für ‚Ankommen, Verweilen, Wohlfühlen‘ geht in diesem Jahr an die Waffelpause“, verkündet er dann. Rosemarie Fischer und Christine Eggermann aus Neuenhaus lachen sich kurz an und wischen sich die Hände an ihren weißen Schürzen ab. Dann stapeln sie die Waffeln auf Teller und machen sich gemeinsam mit Dorothea Hoffrogge und Klaus-Dieter Rath auf den Weg zum Rednerpult. Begleitet werden sie von echtem, ehrlichem Applaus. Die zwölf anderen Bewerber um den Heimatpreis gratulieren. Und Dorothea Hoffrogge tritt kurz hinter das Mikrofon: „Wir sind nur ein Teil des großen Miteinanders und des ehrenamtlichen Engagements“, stellt sie klar und ergänzt dann: „Aber wir sind sehr dankbar für diesen Preis.“ Mit 2500 Euro ist der erste Platz beim Heimatpreis dotiert – und schafft damit auch neuen Handlungsspielraum für Vereine und Initiativen.