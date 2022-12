Bildung in Wermelskirchen SPD fordert Grundschul-Neubau für Ortsteil Tente in Unterstraße

Mit einem Antrag an den Schulausschuss fordert die SPD-Fraktion im Stadtrat die Prüfung eines Neubaus für die Grundschule in Tente. Dabei stützen sich die Sozialdemokraten auf die Entwicklung der Bevölkerungsdichte in dem Ortsteil von Wermelskirchen. Bereits im Juli 2020 habe die SPD-Fraktion einen Antrag eingebracht, der auf eine Verbesserung des Zustandes an dem Grundschul-Standort abgezielt habe.