Stadt verleiht Heimatpreis „Xanten hat ein starkes Ehrenamt“

Dritter Platz: Heimat- und Bürgerverein Lüttingen Ein Team organisiert seit 1994 jedes Jahr (ausgenommen 2020 und 2021 wegen Corona) ein Herbstlager für Kinder. Anfang der 90er Jahre sei überlegt worden, dass es in Lüttingen nicht nur ein Zeltlager im Sommer geben solle, sondern dass die Kinder auch die Möglichkeit haben sollten, für ein paar Tage ohne ihre Eltern wegzufahren, erklärte Theo Bours. Jedes Jahr werde versucht, ein anderes Ziel in Deutschland zu wählen. „Wir haben schon unterschiedliche Ecken kennengelernt.“ In diesem Jahr sei es in die Eifel gegangen. 40 bis 50 Kinder führen jedes Mal mit. Hinzu kämen Betreuer und viele Helfer, zum Beispiel Menschen, die in der Küche stünden, denn es werde immer ein Selbstversorgerhaus gebucht. Das Preisgeld – für den dritten Platz gibt es 1000 Euro – werde ins Herbstlager investiert: Die Häuser seien teurer geworden, „die Preise explodieren“. Bürgermeister Thomas Görtz dankte dem Verein „für den Einsatz für Xantener Kinder“.