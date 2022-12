Heimatpreis an Ehrenamtler übergeben „Die Stadt würde ohne Ehrenamt niemals funktionieren“

Der mit 5000 Euro dotierte und vom Land geförderte Heimatpreis ging an die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Sankt Antonius Vorst, vertreten durch Petra Winkels und Lydia Thomasen. Neben der „normalen“ Arbeit der kfd mit Ausflügen, Gebetstagen und Karnevalsfeiern unterstützen die Frauen seit der Flutkatastrophe im Juli 2021 eine Kita an der Ahr mit Aktionen und Spenden – auch am Nikolaustag war wieder eine Reise mit Überraschungen geplant.