Ehrenamt in Wülfrath Ein „Aushängeschild für die Stadt“

Was wäre eine Stadt, ein Dorf oder Gemeinde ohne Ehrenamt? In Wülfrath gebe es ohne engagierte Bürger keine Feuerwehr und keine Sanitäter, keine Museen oder sonstige kulturelle Ereignisse. In Kitas und Schulen, in Pflegeeinrichtungen würde für die Betreuung noch mehr Zeit als ohnehin fehlen. Das Freizeitangebot für Kinder wäre deutlich reduzierter. Sportvereine würden aussterben. Die Gesellschaft wäre um einiges ärmer und verfremdet. Deutschlandweit engagieren sich 31 Millionen Menschen freiwillig und ehrenamtlich für das Gemeinwohl. Menschen, die ihre Zeit und Ideen kostenfrei für alle zur Verfügung stellen und viel Energie darauf verwenden, es für alle schöner zu machen. So wie etwa der Förderverein des Herzog-Wilhelm-Markts (HWM). Dafür wurde er nun mit dem Heimatpreis geehrt.