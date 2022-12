Heiraten in Wermelskirchen Erste Trauung bei Kerzenlicht im Bürgerhaus

Zum ersten Mal hat das Standesamt in Wermelskirchen am vergangenen Freitag Trauungen bei Kerzenlicht ausgerichtet – vier Paare gaben sich in den Bürgerhäusern zwischen den flackernden Lichtern in den frühen Abendstunden das Ja-Wort. „Wir haben mit diesem Gedanken schon vor der Pandemie gespielt“, erzählt Standesbeamtin Katharina Witt. In Remscheid würden Candlelight-Trauungen bereits zelebriert. Auch in anderen Städten habe sich das Standesamt in Wermelskirchen Anregungen geholt. Die dunkle Jahreszeit mache es möglich, die besondere Atmosphäre bei Kerzenlicht zwischen 16 und 18 Uhr auch in das Standesamt zu holen, waren sich die Beamtinnen sicher – und scheuten auch nicht den Mehraufwand.