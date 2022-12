Vorbereitung auf einen Katastrophenfall Beim Blackout strahlen 14 „Leuchttürme“ in Wermelskirchen

„Die Aufgabe der NIP umfasst, eine Anlaufstelle zu sein, an der schnellstmöglich das Informationsbedürfnis der Menschen befriedigt wird, und eine Stelle zu sein, an der ein Notruf abgesetzt werden kann“, skizziert Alex Groß. Letzteres geschehe mittels eines Funknetzes in Wermelskirchen, über das die NIP mit der Feuerwache Am Bahndamm in Kontakt treten kann, die wiederum die Leitstelle in Bergisch Gladbach informiert.