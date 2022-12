Ehrenamt in Grevnebroich Neurather Gartenfreunde holen ersten Platz beim Heimatpreis

Über den mit 1500 Euro dotierten zweiten Platz freut sich der Förderverein für die Südstadt, der sich ein besonderes Projekt vorgenommen hat. Mit einer Gedenkstele will er an den Architekten Manfred Faber erinnern, der das Erftwerk und die dazu gehörende „Kolonie“ plante. Seine Bauten sind heute noch an der Wöhler- und von-der-Porten-Straße gegenwärtig. Wegen seiner jüdischen Herkunft wurde Faber 1942 von den Nationalsozialisten über Theresienstadt nach Auschwitz verschleppt, wo er 1944 ermordet wurde.