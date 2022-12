Kommunalpolitik in Wermelskirchen Zäsur für den Zukunftsausschuss – Fraktionen wollen sich beraten

Bürgermeisterin Marion Lück warf ein: „Die Ausschüsse dienen der Vorberatung von Entscheidungen im Stadtrat.“ In Richtung der Fraktionen mahnte sie an: „Sie müssen die Zuständigkeitsordnung anpacken und klären, welcher Ausschuss sich um was kümmert.“ Längst sei eine Zeitenwende eingekehrt, stellte Lück heraus: „Wir müssen mit dem Wenigen, was wir haben, klar kommen – das ist kein Wünsch-Dir-Was.“ Der Technische Beigeordnete Thomas Marner ergänzte: „Wir können nicht mit jedem Thema in jeden Ausschuss.“ Themen wie Mobilität oder Neubauten beträfen in erster Linie die Ausschüsse für Umwelt und Bau oder Stadtentwicklung und Verkehr. Er sagte in Richtung der Kommunalpolitiker: „Das muss Ihrerseits geklärt werden.“