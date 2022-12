Prozess zum Missbrauchsfall Wermelskirchen „Ich habe sie danach getröstet“

Es ist der zweite Tag im Prozess um den Missbrauchskomplex Wermelskirchen, und der Angeklagte Marcus R., 45 Jahre alt, verheiratet und kinderlos, gesteht, für alle Taten in der Anklage verantwortlich zu sein. Es geht vor dem Kölner Landgericht um mehr als 120 Fälle teils schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. R. hat seine Taten umfassend dokumentiert, früher per Videokamera, später mit dem Mobiltelefon. Alle Videos hat er mit Nummern und Namen versehen und archiviert. „Die Taten sind abscheulich, und ich bereue sie wirklich zutiefst“, sagt er. „Ich habe in einer Parallelwelt gelebt.“ In dieser Welt habe es immer nur Bestätigung für die Taten gegeben. Er brauche nun professionelle Unterstützung: „Ich bitte um eine Therapiemöglichkeit.“ In Richtung der Nebenklage-Anwälte, die die Familien der Opfer vertreten, entschuldigt er sich. „Ich habe mir ihr Vertrauen erschlichen und es missbraucht“, sagt er. „Ich werde mit dieser Schande ein Leben lang leben müssen.“