Zweite Stadtmeisterschaft in Hilden Tannenbäume fliegen über den alten Markt

Pro Wurf bezahlten die Teilnehmer zwei Euro. Das eingenommene Geld möchten die „Jecken Fründe“ an eine soziale Einrichtung spenden. Spannend wurde es noch einmal am Ende der Veranstaltung: Flora Meifert hatte es nach ihren Anfangsschwierigkeiten bis in das Stechen geschafft. Jeweils die zwei besten Frauen und Männer traten in einem großen Finale gegeneinander an. Als Sieger gingen daraus Stefan Schlebusch mit 8,90 Metern und Flora Meifert mit einem Wurf von 6,30 Metern hervor. 2019 betrug die beste Weite bei den Frauen noch 4,43 Meter. Nicht steigern konnten sich hingegen die Männer. Sie blieben mehrere Meter hinter dem Sieger von 2019 zurück, der damals 10,88 Meter erreichte.