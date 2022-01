Wermelskirchener Erklärung : Die Zivilgesellschaft muss Gesicht zeigen

Wermelskirchen Mehrere Privatpersonen haben die „Wermelskirchener Erklärung“ für Zusammenhalt und Solidarität, für Demokratie, Aufklärung und Stadtkultur veröffentlicht. Es gibt mehr als 250 Unterzeichner – darunter auch die Bürgermeisterin.

Der Wermelskirchener Wolfgang Horn sieht diese Bewegung sehr kritisch. „Wenn man sich in Telegram-Gruppen wie ‚Widerstand in Wermelskirchen‘ umsieht, dann ist das sehr befremdlich bis sogar gefährlich, was man dort zu lesen bekommt“, sagt er. Zusammen mit Gleichgesinnten, darunter die Pfarrerin Dorothea Hoffrogge sowie die Journalisten Thomas Wintgen und Armin Himmelrath, hat Horn sich dann überlegt, dagegen ein Zeichen setzen zu wollen. „Es gibt ja bereits die ‚Gummersbacher Erklärung‘ in Oberberg, die haben wir uns ein wenig als Vorbild genommen“, sagt Horn. Gemeinsam habe man eine „Wermelskirchener Erklärung“ formuliert, die am vergangenen Donnerstag auf der Internetseite Forum Wermelskirchen veröffentlicht wurde – und direkt eine stattliche Zahl von Erstunterzeichnern gefunden hat. „Es hat eine gewisse Eigendynamik gewonnen, weil wir die Erklärung an alle unsere Kontakte geschickt haben – die haben sie dann wiederum weitergeleitet und so fort“, sagt Horn.