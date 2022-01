Erste Frühlingsboten in Wermelskirchen : Farbe kehrt in die Blumentöpfe zurück

Wermelskirchen Bei Floristen und in Gartenmärkten mehrt sich bei Kunden der Wunsch nach Farbe. Primeln und Hyazinthen machen auch in diesem Jahr den Auftakt, wissen die Fachleute bei Blumen Fenselau.

Und deswegen sollten Blumenfreunde in diesen Januartagen noch ein Auge auf ihre Pflanzen haben. „Drinnen ist es den Blumen eigentlich zu warm“, sagt Martina Mebus, „und draußen kann es ihnen noch zu kalt werden.“ Deswegen empfiehlt sie: Primeln und Hyazinthen und auch erste Alpenveilchen können einen Weg in die Schale oder den Blumentopf und dann einen Platz vor der Tür oder auf dem Balkon finden. „Und sobald es längere Zeit Minusgrade gibt, sollten die Schalen reingeholt werden“, sagt sie. Das ist der Kompromiss für die ersten Farbenbringer des Jahres. Die Mühe lohne sich allerdings, sagt die Fachfrau. Schließlich bringen sowohl Primeln als auch Hyazinthen viele verschiedene Farben mit in die Blumenschale: Die einen blühen zum Beispiel in kräftigem rosa, die anderen gibt es nicht nur in ihrem charakteristischen blau. „Wir haben sie in vielen verschiedenen Farben“, sagt Martina Mebus. Dann deutet sie auf die Alpenveilchen, die vor dem Geschäft Aufstellung bezogen haben. Auch sie würden sich mit ihren zahlreichen Farben in diesen Tagen schon gut in einer Schale vor der Tür machen. „Im Zimmer ist es ihnen eigentlich zu warm, da halten sie im Moment nicht viel länger als eine Woche“, sagt Martina Mebus. Bei minus drei Grad im Freien wird es ihnen zu kalt, dann ist für sie die Saison vorzeitig beendet. Allerdings finden viele Alpenveilchen oder Primeln, die in diesen Tagen als Vorboten des Frühlings in Schalen landen, später den Weg in den Garten – um dort Jahr für Jahr wieder zu kommen. Auch die Hyazinthe fühlt sich in den kalten Januartagen nur bedingt im Freien wohl: Die Zwiebeln sind vorgezogen. Die Blüten in den allermeisten Fällen noch nicht zu sehen. Sie würden sich bestens in einem Glasgefäß mit Moos und ein paar Zweigen machen, sagt die Fachfrau. Währenddessen lassen sich ihre Verwandten, die im vergangenen Herbst im Garten gepflanzt worden sind, noch ein bisschen Zeit. Mit den ersten warmen Temperaturen werden sie dann nach und nach ihre Köpfe aus der Erde strecken. „Das dauert aber noch eine Weile“, sagt Martina Mebus.