Beruf und Familie vereinbaren : Wupperverband ist familienfreundlich

Bergisches Land Erneut wurde jetzt das Siegel von der „berufundfamilie Service GmbH“ vergeben. Das Qualitätssiegel zeichnet eine strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik aus.

Der Wupperverband hat im Dezember 2021 zum dritten Mal in Folge das Zertifikat zum „Audit berufundfamilie“ erhalten. Das Zertifikat wird vom Kuratorium der „berufundfamilie Service GmbH“ als Qualitätssiegel für eine strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik vergeben. Erstmals hatte der Wupperverband die Auszeichnung 2015 erhalten. Voraussetzung für die Zertifizierung ist das erfolgreiche Durchlaufen des Prozesses, in dem der Durchdringungsgrad der bereits umgesetzten familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen in den Blick genommen wurde. Mittels Reviews konnten der Rahmen und die Kultur der Vereinbarkeitspolitik überprüft, die Ergebnisse der Unternehmensführung gespiegelt und in den Bereichen, in denen es Handlungsbedarf gab, durch eine gezielte Vertiefung weitere konkrete Lösungen erarbeitet werden.