Bergischer Geschichtsverein : Professor untersucht Wermelskirchener Dialekt

Wermelskirchen Max Hasenclever aus Zurmühle hatte 1904 seine Inaugural-Dissertation mit dem Thema „Der Dialekt der Gemeinde Wermelskirchen“ vorgelegt, mit der er seinen Doktorgrad erlangt hat. Darin ist die Aussprache des Wermelskirchener Dialekt umfassend untersucht und dokumentiert.

Der Sprachwissenschaftler an der Ohio State University Associate, Professor Björn Köhnlein, wird am Donnerstag, 3. März, 19 Uhr, in einem 45-minütigen Zoom-Vortrag über seine aktuelle wissenschaftliche Untersuchung zum Wermelskirchener Dialekt berichten.

Zur Teilnahme an der Online-Veranstaltung benötigen Interessierte einen Computer mit Internet-Zugang.