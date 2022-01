Kultur in Wermelskirchen : Ein Bad im Jungbrunnen mit Bill Mockridge in der Katt

Bill Mockridge geht humorvoll mit dem Älterwerden um. Foto: Foto Sachsse

Wermelskirchen In den vergangenen 20 Jahren hat der Schauspieler und Kabarettist Bill Mockridge in seinen Bühnenprogrammen und Büchern die Thematiken des Alterns humorvoll von den unterschiedlichsten Seiten beleuchtet.

Mit ansteckender Energie und voller Lebensfreude lässt Bill Mockridge bei einem Auftritt am Freitag, 28. Januar, um 20 Uhr in der Katt seinen Jungbrunnen sprudeln. Dann zeigt er auch, wie man es schafft, im Kopf jung und frisch zu bleiben. Es gebe eine neue Generation, so Bill Mockridge, deren Motto lautet: Schlau, stark und sexy mit 70! Diese Generation habe erkannt: „Je oller, je doller“. Und genauso heißt auch das Programm von Bill Mockridge. „Je älter man wird, desto freier und verrückter – denn das Alter gewährt Narrenfreiheit“, so die Ankündigung der Kabarett-Veranstaltung.

Auch Bill Mockridge musste lernen, das Älterwerden zu akzeptieren. Das war nicht immer einfach. Plötzlich stellt man fest: Der Körper macht Geräusche, und den ganzen Vormittag brabbelt man vor sich hin. Man steht mitten im Wohnzimmer und hat vergessen, was man da wollte. Man sieht und hört nicht mehr alles, und was man sieht und hört, vergisst man sofort wieder. Aber in vielerlei Hinsicht ist Alter eine Kopfsache, eine Zahl auf dem Papier. Daher fordert Bill: „Wenn schon alt werden, dann mit Spaß! Schlaf mit mir heute Nacht, Baby! Morgen hab ich es eh vergessen!“. Gleichzeitig verbreiten seine Geschichten wie die von Sally, dem Fräulein vom Amt, oder dem alten Mann, der Bill seine Glasmurmel-Theorie schenkt, eine große menschlichen Wärme, die aufbaut und motiviert.

Diese Mischung bewirkt, dass man sich nach einem Abend mit Bill Mockridge wie nach einem Bad im Jungbrunnen fühlt. In den vergangenen 20 Jahren hat der Schauspieler und Kabarettist Bill Mockridge in seinen Bühnenprogrammen und Büchern die Thematiken des Alterns humorvoll von den unterschiedlichsten Seiten beleuchtet. Davon zeugen Programme wie „Rostig, rostig...trallalallala“, „Ihr Zipperlein kommet“, „Leise rieselt der Kalk“, „Was ist, Alter?“ und zuletzt „Alles frisch?!“. Jetzt präsentiert er in seinem neuen Live- Programm „Je oller, je doller“ mit viel Augenzwinkern die humorvolle Quintessenz seiner Forschungen.

Fr. 28. Januar, 20 Uhr. Kattwinkelsche Fabrik, Kattwinkelstraße 3. Karten kosten an der Abendkasse 30 Euro und im Vorverkauf 25 Euro.

(ala)