Kursprogramm der VHS Bergisch Land liegt vor : Die Nachfrage nach Kursen ist ungebrochen

Wermelskirchen 270 Kurse werden im VHS-Herbstsemester angeboten – etwa 85 Prozent des ersten Halbjahres. Auch ein Deutschkursus ist wieder im Programm, denn das Interesse ist groß.

Das Kursprogramm der Volkshochschule Bergisch Land im zweiten Halbjahr ist gegenüber dem ersten Halbjahr um 15 Prozent reduziert worden – das ist der Corona-Pandemie geschuldet. Im März war der gesamte Unterrichtsbetrieb des Frühjahrssemesters still gelegt worden. „Niemand konnte sich vorstellen, dass wir wieder einen so umfangreichen und vielfältigen Kursplan aufstellen würden“, sagt VHS-Direktor Klaus Miesen. Erfreut berichtet er: „Wir spüren keine Zurückhaltung bei den Teilnehmenden. Kurse vor allem aus dem vorigen Semester sind gut nachgefragt, besser als wir erwartet hatten.“ Denn: Viele dieser Teilnehmer hätten die VHS-Mitarbeiter ermutigt, die Unterrichtsangebote wie üblich im folgenden Semester wieder aufzunehmen. „Es ist ein unveränderter Bedarf erkennbar“, so Miesen.

Wobei natürlich die Rückfragen gekommen seien, wie zu Corona-Zeiten mit den Schutzverordnungen umgegangen werde. „Wir haben ein Hygienekonzept für drinnen und wie auch für Outdoorkurse aufgestellt. Es ist im Arbeitsplan ausführlich abgedruckt“, berichtet der VHS-Direktor. So muss der Mund-Nase-Schutz in den Gebäuden, wo Kurse veranstaltet werden, getragen werden; im Kursraum nur dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. „Wir werden die Kurse auch nicht mit der Maximalzahl besetzen. Das hängt dann auch immer vom Kursraum ab.“ Wobei, sagt er, bis zum Unterrichtsbeginn am 7. September noch viel passieren kann. „Unser Konzept für die Zentrale steht; wir wissen aber nicht, was noch auf uns zukommt.“