Nostalgie-Campen in Ostdeutschland : 50 PS und 400 Kilo hinten am Haken

Route Die zwölftägige Tour von Jörg Gösser und seiner Partnerin Tanja Mangels im Käfer Cabrio und mit einem Anhänger der Firma Eriba vom Typ Puck aus dem Baujahr 1960 führte das Paar im Juni zunächst nach Eisenach in Thüringen und dann über die Kleinstadt Markranstädt im Landkreis Leipzig bis zur Fachwerk-Idylle Werningerode im Harz. Letzte Station war Elbingerode, ebenfalls in Sachsen-Anhalt. Entgegen der weitläufigen Meinung verbrauchte der Käfer aus dem Baujahr 1973 hierbei nach Angaben von Gösser „keine 15 oder 16 Liter Super-Sprit auf 100 Kilometern, sondern durchschnittlich neun Liter“. Wenn der Landschaftsgärtner mit dem Gespann nicht gerade auf Tour ist, parkt es in in einer Halle in Wermelskirchen. Im Berufsleben setzt der studierte Vermessungsingenieur auf größere Gefährte und und fährt einen modernen Pick-up.