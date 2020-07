Philosophisches Café im Haus Eifgen : Wenn Corona Lebensweise in Frage stellt

Wermelskirchen Im Philosophischen Café im Eifgen diskutierten die Teilnehmer über mögliche Folgen der Pandemie. Rund 30 Interessierte hatten Redebedarf.

Rund 30 Interessierte hatten Redebedarf. Sie ließen sich von den Moderatoren die Frage stellen: Wird das Corona-Virus unser Leben nachhaltig verändern? Bevor die Teilnehmer, von denen viele das Konzept des beliebten Philosophischen Cafés bereits gut kannten, ins Gespräch einsteigen durften, hielten die Moderatoren Impulsvorträge. Achim Schulte machte sich auf die Spur von Veränderungen in Sprache, Arbeitswelt und Kommunikation, in Umweltfragen und dem Demokratieverständnis. Uwe Christoph nahm das politische Handeln während der Krise in den Blick. Dann gaben die beiden das Wort an die Teilnehmer ab – und die diskutierten kontrovers.

„Dieses Land ist selten so gut regiert worden wie in dieser Krise“, befand ein Besucher, „ich war völlig überrascht, dass die große Koalition handlungsfähig war.“ Uwe Christoph war anderer Meinung: Die Pandemie sei absehbar gewesen, schon vor Jahren habe die Politik eine Studie zum Thema in Auftrag gegeben – um dann untätig zu bleiben. Politiker hätten auch in der Pandemie vor allem opportunistisch gehandelt. Ihr Appel zur höheren Anerkennung von Pflegeberufen, stärkeren Kontrollen der Fleischindustrie und einer grünlicheren Digitalisierung der Schullandschaft habe nur von „den Schandtaten der Vergangenheit ablenken“ sollen. Er hoffe, dass die Bürger nun genug Druck ausüben würden, um echte Veränderungen herbeizuführen. Das wollte ein anderer Besucher so nicht stehen lassen: „Ich weiß auch, dass ich 30 Kilo zu viel auf den Rippen habe und trotzdem kümmere ich mich erstmal nicht darum und stelle andere Sachen in den Vordergrund“, erklärte er. Ähnlich könne man den Umgang der Politik mit der Pandemie-Studie bewerten.