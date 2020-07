Fünf Bewerber wollen Chef im Rathaus Wermelskirchen werden : Die Linke stellt auch einen Bürgermeisterkandidaten

Wermelskirchen Mike Galow wirft jetzt doch seinen Hut in den Ring. Seine politische Laufbahn begann 2003 bei der SPD, bevor er 2011 zu den Piraten wechselte. Seit Mai 2015 ist er Mitglied bei den Linken Wermelskirchen.

Vier Kandidaten stehen in Wermelskirchen bereits in den Startlöchern für die Bürgermeisterwahl im September – jetzt zieht noch ein Fünfter ins Rennen. Die Linke hat auf ihrer Versammlung am Wochenende entschieden, doch einen Kandidaten aufzustellen. Mike Galow tritt damit gegen Rainer Bleek (SPD), Marco Frommenkord (FDP), Marion Lück (parteilose Kandidatin für CDU und Bürgerforum) und Karl Springer (AfD) an.