„Mein Wald“ – Wermelskirchens Hegering-Vorsitzender Norbert Drekopf : Wald und Wild gehören zusammen

Serie Wermelskirchen Trockenheit und Borkenkäfer-Plage setzen dem heimischen Wald zu. Bei der Aufforstung sind die Jäger in den Augen Norbert Drekopf, von Vorsitzender des Hegerings in Wermelskirchen „systemrelevant“.

Hegering-Vorsitzender Norbert Drekopf hält nichts von Stimmen, die eine Rang-Ordnung à la „Wald vor Wild“ propagieren. So wie es Remscheids Forstamtsleiter Markus Wolff macht (wir berichteten). Für Drekopf steht fest: „Wald und Wild gehören zusammen.“ Dabei verneint der 71-Jährige nicht die momentan ernste Lage des Waldes: „Die Trockenheit hat den Wald belastet und die Fichten fallen dort dem Borkenkäfer zum Opfer, wo kein Mischwald steht“, sagt er. Seit 18 Jahren hat Drekopf eine Privat-Jagd – ein knapp 300 Hektar großes Areal – im Bereich Eichholz zwischen der Dhünn-Talsperre und Dhünn gepachtet. Die Folgen der Dürre sieht er klar vor Augen: „Bei Aufforstungen wird es eine große Aufgabe für uns Jäger werden, den Verbiss an jungen Bäumchen durch Wild gering zu halten.“

In Zukunft würden wohl eher Stiel-Eichen oder Douglasien zur Aufforstung in den Waldbereichen genutzt werden, die von Sturm oder Borkenkäfer betroffen sind. „Diese Bäume sind wärmebeständiger. Aber Rehwild mag deren Blätter unheimlich gerne.“ An ein Einzäunen der neu bepflanzten Regionen sei nicht zu denken: „Das kann sich keiner leisten.“ Allerdings stünden hier die Jäger mit den Waldbesitzern in guter Abstimmung: „Gibt‘s Verbiss, wird das gemeldet und wir reagieren. Wenn Zeit ist. In meinem Revier kann ich fleißig sein, denn ich bin Rentner.“ Und weiter: „Der anstehende Wald-Umbau, der kommen muss, wird für uns Jäger eine Herausforderung – wir Jäger sind gefordert und systemrelevant.“