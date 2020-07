Schützen in Grevenbroich : Orkener ehren Jubilare trotz Corona

Grevenbroich Schützenfest fällt aus, doch es gibt einen Ehrennachmittag und eine Online-Festschrift. Denn Schützen wollten die ihnen wohlgesonnenen Unternehmen nicht noch zusätzlich belasten. Gemeinsam hoffen sie auf ein Schützenfest im nächsten Jahr.

Um aber die Jubilare und die Jubiläumszüge 2020 trotzdem entsprechend in ihrem Jubiläumsjahr zu ehren, ging der Bürgerschützenverein Orken mit Präsident Manfred Holz neue Wege und hat so, gewissermaßen als Schützenfest 2.0, eine kleine Sonderausgabe erstellt, die nur online verfügbar ist und die über die Homepage des BSV Orken www.bsv-orken.de von jedermann heruntergeladen werden kann. Besonders zu erwähnen bei den Jubilaren sind Paul Gingter für 50 Jahre Mitgliedschaft im Bürgerschützenverein Orken, (Jägerzug Schützenlust), Horst Zimmermann für 60 Jahre Mitgliedschaft (Jägerzug Gut Heil).Und Horst Zorn (Jägerzug Rösige Boschte) gehört seit beachtlichen 65 Jahren dem BSV an.

Auch drei runde Geburtstage bei den Zügen stehen in diesem Jahr im Bürgerschützenverein an: 25 Jahre alt ist 2020 der Jägerzug Orkener Boschte, 40 Jahre der Jägerzug Flotte Boschte, der in diesem und nun auch im kommenden Jahr die Königskompanie bildet. Auf eine 70-jährige Geschichte blicken in diesem Jahr die Schwarzen Husaren zurück.