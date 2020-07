Italienisches Flair in Wermelskirchen : Eiscafé „Cordella“ öffnet am Dienstag

Eiscafé „Cordella“ öffnet am Dienstag

Italienisches Flair in Wermelskirchen

Warnbaken, damit Autofahrer die künftige Außenterrasse des Eiscafés Cordella nicht übersehen. Ab Montag baut Giorgio Barazzuol auf, am Dienstag eröffnet das „Cordella“ wieder. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Wochenlang konnte „Cordella“ Besitzer Giorgio Barazzuol sein Eis nicht draußen servieren. Das ändert sich jetzt mit der neuen Außenterrasse des Eiscafés auf der Telegrafenstraße, die am Dienstag eröffnet wird.

Die Blumen sind bestellt, die Poller stehen – jetzt muss „Cordella“-Inhaber Giorgio Barazzuol nur noch die Möbel für seine neue Außenterrasse abholen, die auf einer Tiefe von 1,70 Meter auf die Telegrafenstraße aufgebaut werden. „Die habe ich in Italien bestellt und hole sie in diesen Tagen vor Ort ab, damit wir am Montag alles vorbereiten können“, sagt er glücklich. Sein Vater kommt mit, um ihm beim Aufbau zu helfen.