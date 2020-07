Für lustige Ferien Zuhause : Familien-Ferien-Box der Caritas

Wermelskirchen Die Geschenke aus der Kiste sollen 300 Familien – insbesondere den Kindern – in dieser immer noch von der Corona-Pandemie geprägten Ferienzeit Freude bringen. Für Spaß sorgt ein bunter Strauß an Spiel und Sportmaterialien sowie Gutscheinen.

„Eine kurze Weile nicht über die anliegenden Schwierigkeiten nachdenken zu müssen, sondern unbeschwert gemeinsam schöne Stunden zu genießen, ist das Ziel.“ So formuliert es Gabriele Broich. Sie hatte die Idee und konnte kurzerhand und rechtzeitig zum Ferienbeginn gemeinsam mit der Caritas Jugend- und Familienhilfe sowie der Pfarrcaritas dieses Projekt durchführen. „In Wermelskirchen hat sich die Pfarrcaritas leider nicht gemeldet, so dass wir dort keine Geschenkboxen an von uns begleitete Familien verschenken“, berichtet Broich.

Passgenau haben die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter Wünsche für die Kinder und Jugendlichen gemeldet, die ihren Weg in die Sammelkiste gefunden haben. Ein bunter Strauß an Spiel-, Sport- und Bastelmaterialien sowie Gutscheinen für die Eisdiele oder Aktivitäten wie beispielsweise Kölner Zoo, Indoor Spielplatz, Märchenwald, Kino, Kletterwald oder Schwimmbad wird nun in diesen Tagen aus der „Box“ geholt und aufgeteilt in zahlreichen Caritas-Beuteln an die beteiligten Familien verteilt. 20 dieser Beutel gingen an Kinder unter drei Jahren, 127 an Kinder, 67 an Jugendliche und 89 an Erwachsene, zumeist Eltern.