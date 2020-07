Coronaschutz-Verordnung in Krefeld : 20 Personen mit dem Corona-Virus infiziert

Seit Beginn der Pandemie sind 686 Personen in Krefeld positiv getestet worden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Krefeld Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) kontrollierten am Mittwoch auf Grund einer Bürgerbeschwerde einen Friseursalon an der Hochstraße und sensibilisierten den Betreiber.

Drei neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet der Fachbereich Gesundheit in Krefeld am Donnerstag. Die Anzahl der aktuellen Corona-Infektionen in der Seidenstadt ist dadurch, Stand Donnerstag, 0 Uhr, auf 20 Personen angestiegen (Mittwoch 17). Weiterhin gelten 643 (643) Betroffene als genesen, 23 (23) Personen sind verstorben. Aus nun insgesamt 9.270 (Mittwoch 9.214) Erstabstrichen sind seit Beginn der Pandemie 686 (683) Personen positiv getestet worden. Aktuell muss eine infizierte Person aus Krefeld in einem Krankenhaus behandelt werden, allerdings nicht intensiv-medizinisch. Die Gesamtzahl der Quarantänen beträgt nun 2.192. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner (Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner) steigt auf fünf an, die „kritische Grenze“ ist von Bund und Ländern auf 50 festgesetzt worden.

Am Mittwoch hat der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) erneut keine Verstöße gegen die Coronaschutz-Verordnung verzeichnet. In einem Fall kontrollierte der KOD auf Grund einer Bürgerbeschwerde einen Friseursalon an der Hochstraße und sensibilisierte den Betreiber im Hinblick auf die besonderen Bestimmungen für Friseurbetriebe. Relevante Verstöße konnten vor Ort jedoch von den Dienstkräften nicht festgestellt werden.