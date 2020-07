Blog der Bürgermeisterkandidatin : Marion Lück schreibt über Wermelskirchen

Wermelskirchen In den kommenden Wochen will die Bürgermeisterkandidatin mit einer Blogserie ihre Ideen zu Projekten und Themen auf ihren Social Media Kanälen und auf ihrer Homepage vorstellen.

Bürgermeister-Kandidatin Marion Lück wagt einen Ausblick in die Zukunft: Wo steht Wermelskirchen im Jahr 2025? Was hat sich für Familien, Kinder und Jugendliche, Senioren, Unternehmer und Beschäftigte getan? Kurz: Was macht die Stadt in fünf Jahren aus? Diesen Fragen will sich Lück in einer Blog-Serie widmen, die ab Sonntag, 19. Juli, auf ihren Social Media-Kanälen startet. Auf Facebook und Instagram unter MarionLueckWermelskirchen. Mit der Serie möchte sie vor der Kommunalwahl am 13. September beschreiben, wofür sie sich als Bürgermeisterin einsetzen will, um die Zukunft gemeinsam mit den Menschen in der Stadt zu gestalten.