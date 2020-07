Vier-Gänge-Menü für Zuhause : „Lecker Bergisch“ – schlemmen und dabei den Gastronomen helfen

Wermelskirchen Mit der „Lecker Kiste“ bieten vier Küchenchefs aus Wermelskirchen ein tolles Vier-Gänge-Menü an, das Gäste in einer Kiste abholen und dann Zuhause erwärmen und genießen können.

Mit dabei in der Schlemmerrunde sind das Hotel Restaurant „Zum Schwanen“, „Zu den drei Linden“, „ToscAnna“, und die „Trattoria Capriccio“. Alle vier Küchenchefs der Häuser werden jeweils einen Gang des Menüs vakuumverpackt zu der Kiste beisteuern. Zum Start nächste Woche liefert die Trattoria Capriccio Antipasti als Vorspeise, der Zwischengang ist Seeteufel von Zum Schwanen, Tiramisu steuert ToscAnna bei und die Hauptspeise, Ochsenbäckchen, zaubern die Küchenchefs in „Zu den drei Linden“ in Dhünn, wo die Kiste auch am Freitag, 24. Juli, zum ersten Mal abgeholt werden kann. Künftig werden die „Lecker Kisten“ für dienstags und freitags gekocht, wobei sich die Gastronomen mit den Speisen und dem Abholort abwechseln. Kosten für das kulinarische Festessen, das Zuhause erwärmt werden kann: 40 Euro pro Person.