Loches-Platz in Wermelskirchen : Der Bagger hat mit Abriss begonnen

(tei.-) Eigentlich war der Start der Abrissarbeiten schon für die Karwoche angekündigt worden. Das verzögerte sich dann doch noch mal um eine Woche – aber am Osterdienstag war es dann so weit: Der Bagger der Abrissfirma riss das erste große Loch in das ehemalige Norma-Gebäude. Damit war der Startschuss gegeben. Bis Ende April sollte eigentlich das Gelände frei sein von Gebäuden, doch es wurde bei der Stadt um Verlängerung der Frist gebeten. So wird es wohl Mitte Mai werden, dass die städtischen Gebäude nicht mehr stehen und der Loches-Platz als eine riesige Fläche zeigt. Die Gesamtfertigstellung mit den beiden neuen Gebäudekomplexen ist für Ende 2021 vorgesehen. foto: udo teifel