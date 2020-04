Naturschutz in Viersen : Stadt pflanzt 20.000 neue Bäume

Viersen Maschine „Pflanz-Juppi“ erleichterte die Arbeiten, die hauptsächlichen an den Süchtelner Höhen stattfanden. Dort gab es in den vergangenen Jahren die größten Schäden durch Stürme und Käfer.

Ostern in Viersen : Die Osterpäckchen sind noch in Viersen

„Pflanz-Juppi“ hat nun seine Premiere bestanden: Die Pflanzmaschine wird von einem Traktor gezogen. Die Schar zieht eine Furche in den Boden, in die die Jungpflanze von Hand eingesetzt wird. Zwei nachlaufende Eisenräder schließen den Pflanzspalt wieder und drücken den Setzling im Boden an. Dieses Verfahren funktioniert aber nur bei trockenem Wetter. Außerdem arbeiteten die Mitarbeiter der Städtischen Betriebe mit der bewährten Bagger-Loch-Pflanzung. Dabei wird mit einem kleinen Bagger auf Kettenlaufwerk für jede Pflanze ein Loch gebohrt, in das der junge Baum eingesetzt wird. Durch die Bohrung entsteht ein optimales Pflanzloch. Mit beiden Verfahren zusammen konnten täglich mehr als 2000 Bäume in den Boden gebracht werden.