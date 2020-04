Politik in Wermelskirchen : CDU fordert lokalen Rettungsschirm

Politik in Wermelskirchen

Wermelskirchen Stadt soll eine Million Euro bereitstellen, um Ehrenamt und Schulen zu fördern.

In einem Positionspapier des CDU-Vorstandes wird der Rat aufgefordert, einen lokalen Rettungsschirm zur „Vorort-Linderung der Folgen der Corona-Krise“ zu verabschieden. Alle Bürger würden ihren Beitrag zur Verringerung der Infektionsketten leisten, schreibt der Fraktionsvorsitzende Christian Klicki, jetzt müsse aber die städtische Debatte angestoßen werden, wie man gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft gehe, um möglichst viele Maßgaben in konkrete Projekte umzusetzen.