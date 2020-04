Kirchengemeinden am Altenberger Dom : Gemeindeschäfchen in Altenberg

Altenberg Evangelische und katholische Gemeinde am Altenberger Dom geben Impulse.

Nachdem die Evangelische Gemeinde und die Katholische Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt am Altenberger Dom bereits an den Kar- und Ostertagen gemeinsame Impulse gestaltet haben, planen Pfarrerin Claudia Posche, gemeinsam mit dem Pastoralteam des Seelsorgebereiches Odenthal/Altenberg, Pastoralreferent Christoph Schmitz-Hübsch und die Pfarrer Thomas Taxacher und Serge Ivannikov nun eine neue Aktion für ihre Gemeindeschäfchen.

Die Perikopen von Jesus, dem „guten Hirten“ und der „Tür zu den Schafen“, greifen die Seelsorgerinnen und Seelsorger auf. „Es ist wichtig, dass wir in Zeiten, da eigentlich die Türen unserer Kirchen verschlossen sind, unsere Gemeindeschäfchen, zumindest optisch wieder zusammen zu bringen“, sagt Pfarrer Taxacher, der von der Idee berichtet. „Wir haben Postkarten entworfen, die von unseren Gemeindemitgliedern ausgemalt werden können“, ergänzt Pfarrerin Posche. Diese Postkarten können am Sonntag, 26. April, dann von den Gläubigen auf die Kirchenbänke gelegt werden, so dass nach und nach eine ganze Herde von unterschiedlichen Gemeindeschäfchen entsteht. Am Sonntag, 3. Mai, werden dann die gestalteten Postkarten vor den Kirchen hängen. „Vor dem Altenberger Dom kommen die Karten wieder auf eine Leine“, sagt Pfarrerin Posche. „Auch in der Kirche St. Pankratius wird diese Aktion stattfinden“, freut sich Pastoralreferent Schmitz-Hübsch, der vor allem die Kommunionkinder und Familien ansprechen will. „Natürlich hängen wir auch rund um St. Pankratius die gestalteten Postkarten auf, damit sich möglichst viele Menschen eine Karte als Gruß ‚pflücken’ können“, sagt Schmitz-Hübsch.