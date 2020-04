Sport in Wermelskirchen : Vereine und Kreissportbund sagen Dankeschön

Wermelskirchen In Wermelskirchen gibt es noch keine Kündigungswelle. Die Mitglieder halten den Sportvereinen die Treue.

In Wermelskirchen, so Junge und Robbe, gebe es noch keine Kündigungswelle. „Hier steht eine Mitgliedschaft im Verein noch für den sozialen Zusammenhalt. Das spüren wir deutlich.“ Vereine, so Junge, seien auf Mitgliedsbeiträge angewiesen: „Es ist ihr Mittel, um einen Verein am Laufen zu halten und ein wichtiger Beitrag zum Gelingen unserer Gesellschaft.“

Die Übungsleiter, darauf weisen Sonja Robbe und Klaus Junge in einer Schreiben hin, arbeiteten jetzt nicht mehr in der Halle oder auf den Plätzen– „sie haben keinerlei Einnahmen“. Aber sie setzten sich gemeinsam an vereinsübergreifende Projekte, wie Online-Angebote. „Alle in der Vereinslandschaft, vom Geschäftsführer bis zum Übungsleiter, arbeiten mit Hochdruck an Ideen, wie der Sport- und Spielbetrieb in einer Zeit nach Corona, die nicht wie früher aussehen wird, stattfinden kann.“