Evangelischer Kirchenkreis Lennep : Kirchenkreis verlängert den Kreativ-Wettbewerb

Der Kirchenkreis Lennep hat seinen Kreativwettbewerb gegen die Corona-Langeweile verlängert. Weil die Grundschulen weiterhin geschlossen bleiben, können die Mädchen und Jungen in diesem Alter jetzt noch bis Sonntag, 3. Mai, am Wettbewerb „Ich pack´das – wie ich Corona klein kriege“ teilnehmen.

Grundschulkinder aus Wermelskirchen und dem Oberbergischen Kreis sind eingeladen, sich in einer Geschichte, mit einem selbstgestalteten Mini-Tagebuch, aber auch mit einem gemalten Bild oder einem Comic darüber Gedanken zu machen, wie sie diese seltsame Zeit alleine oder mit ihrer Familie erleben und wie sie das Beste daraus machen, erläutert Katrin Volk, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises Lennep. Zu gewinnen gibt es viele schöne Preise, darunter Ausflugtickets für die Zeit, wenn die Schule wieder geöffnet ist, Spiele und Bücher. Alle Einsendungen können per E-Mail an: schulreferat@kklennep.de oder als Brief an Ev. Kirchenkreis Lennep, Schulreferat, Dagmar Cronjäger, Geschwister-Scholl-Str. 1a, 42897 Remscheid gesendet werden. Tipp: Bitte Namen, Schule und Klasse nicht vergessen, denn die schönsten Bilder und Geschichten werden in einem kleinen Heft veröffentlicht.