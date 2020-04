Zulauf des Eifgenbaches : Wermelskirchens „schönster Baum“ strahlt farbenfroh bunt

Wermelskirchen An einer Kreuzung von Wanderwegen an einem Bachübergang zwischen Elbringhausen und Wirtsmühle haben Kinder das Schmücken eines Baumes angeregt – seit Tagen „wächst“ das fröhliche Erscheinungsbild und erfreut die Passanten, die ihrerseits dankbare Botschaften hinterlassen.

Der „schönste Baum in Wermelskirchen“ steht im Wald unterhalb von Elbringhausen. Das attestiert „T.“ in einem einlaminierten Brief den Initiatoren der Idee, wonach sich der kleine Baum am Wegesrand seit Tagen mehr und mehr mit buntem, farbenfrohen Schmuck verziert zeigt: Österliche Motive sind da genauso zu sehen wie religiöse Symbole und Nachrichten, bemalte Ostereier, Schleifen sowie Botschaften. So schreibt „T.“ in dem an einen der Zweige platzierten Brief: „Danke für die wunderschöne Idee. Es macht Spaß, mit anzusehen, wie der Baum ‚wächst‘. Ich erfreue mich täglich, wenn ich hier spazieren gehe.“