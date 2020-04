Corona-Krise im Kreis Wesel : Gastronomie fordert schnelle Lockerung

Heike Kloster-Kraul kann nicht verstehen, warum Kunden in ihrem Weinfreilichtmuseum in Wertherbruch kein Glas Wein trinken dürfen. „Hier ist so viel Platz, dass jeder Abstand halten kann“, sagt sie. Foto: Klaus Nikolei

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Der Gaststättenverband sieht 30 bis 50 Prozent aller Betriebe in ihrer Existenz bedroht, wenn nicht schnell eine Lockerung der Corona-Beschränkungen beschlossen wird. Betroffene in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck wünschen sich Perspektiven.

Motiviert ist Maria Teichner zweifelsohne. Doch auch der Betreiberin des Restaurants Frenzis Mediterran, das sich seit gut einem Jahr unweit des Weseler Bahnhofs befindet, hofft inständig, dass sie schon bald wieder Gäste begrüßen kann. Aktuell bietet sie, außer montags, täglich ab 17 Uhr einige kleine Gerichte und vor allem auch Pizza zum Mitnehmen an. „Ich habe staatliche Hilfe beantragt, meine vier Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, bekäme Geld von der Bank und kann noch auf Ersparnisse zurückgreifen: Aber es wird Zeit, dass die Corona-Beschränkungen gelockert werden, um diese Krise durchhalten zu können.“ Sie weiß, dass sich viele Stammkunden wünschen, dass sie wieder öffnet. „Es ist nämlich etwas anderes, wenn man in ein Restaurant geht, als zu Hause zu kochen“, sagt sie und befürchtet, dass im Laufe der Zeit „die Esskultur verschwinden“ könnte.

Öffnen möchte auch Wirtin Alexandra Schult ihren Gasthof Overkämping an der Mittelstraße in Schermbeck möglichst schnell wieder. Vorsichtig ins Auge gefasst hat sie den 4. Mai. Dann nämlich sollen die umfangreichen Renovierungsarbeiten in dem Traditionsgasthof beendet sein, der in diesem Jahr 110. Geburtstag feiert. „Eigentlich wollten wir nur in den Osterferien den Gasthof schließen. Durch Corona haben die Handwerker nun mehr Zeit für alles“, sagt Alexandra Schult, die mehrere zehntausend Euro unter anderem in eine Klimaanlage, neue Fenster und in eine neue Licht- und Soundanlage investiert.