Einsatz in Wermelskirchen : 58 Feuerwehrleute bei Waldbrand bei Heidchen im Einsatz

Dhünn Erster Waldbrand 2020 in Wermelskirchen. Großeinsatz für die Feuerwehr. Das Löschwasser wurde mit Tankfahrzeugen herangefahren.

Großeinsatz am Mittwochabend für die Feuerwehr: Aus bislang ungeklärte Ursache stand zwischen den Hofschaften Heidchen und Oberberg ein etwa 100 Quadratmeter großes Waldstück in Flammen. Nach etwa einer Stunde hatten die Feuerwehrleute das Oberfeuer gelöscht; Einsatzleiter Ingo Mueller: „Jetzt beginnt die Fleißarbeit, nämlich das Fluten des Waldbodens.“ Der ist bekanntlich knüppeltrocken, und wenn der nicht richtig durchfeuchtet wird, könnte das Feuer wieder aufflackern. 58 Feuerwehrmänner aus drei Löschzügen waren im Einsatz, der vierte Löschzug Tente/Unterstraße hielt quasi „Stallwache“, sorgte für die Grundversorgung der Stadt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Oberholz der Bäume lichterloh. „Es war gut, dass sie sofort das Oberfeuer gelöscht haben. So haben wir den Brand schnell in den Griff bekommen“, sagte der Ensatzleiter. Problem war die Wasserversorgung. Denn zwischen Heidchen und Oberberg, quasi in Höhe zum Abzweig nach Rostringhausen, gab es keine Hydranten. Deshalb pendelten vier Tankfahrzeuge zwischen der Einsatzstelle und der Reithalle Neuenhaus, wo die Wasserzapfstelle war.