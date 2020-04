Einsatzkräfte aus Wermelskirchen : Corona und Waldbrandgefahr fordern Feuerwehr

Wermelskirchen Die Wachabteilungen der Brandbekämpfer begegnen sich nicht mehr. Stadtbrandmeister hält eine Personal-„Reserve“ vor.

Die drei hauptamtlichen Feuerwehr-„Touren“, die jeweils 24 Stunden ihren Dienst verrichten und dann 48 Stunden außer Dienst sind, begegnen sich bei der morgendlichen Übergabe derzeit nicht: Die diensthabende Wachabteilung verlässt am Eickerberg das Erdgeschoss in den Feierabend, während die folgende Schicht ihren Dienst ein Stockwerk höher antritt. Informationen werden per Telefon ausgetauscht, erst danach besetzt die nachfolgende Schicht das Erdgeschoss.

„Zusätzlich besteht eine Tour aktuell aus zehn Personen, also einer Staffel“, erläutert Stubenrauch: „Das ist das Minimum, um zu 100 Prozent einsatzfähig zu sein.“ Die übrigen Personen bleiben zu Hause und bilden so eine „Reserve“. „Würde eine komplette Tour durch die Corona-Infektion nur einer Person in Quarantäne müssen, wäre die Feuerwehr nicht mehr bereit – durch unsere Maßnahmen verhindern wir das“, sagt der Stadtbrandmeister. Dazu gehört auch ein getrenntes Essen mit Abstand auf der Wache und die Verlagerung eines Rettungswagens nebst Notarzt tagsüber von acht bis 23 Uhr an die ehemalige Feuerwehrwache in Kreckersweg. Möglichst viel Distanz schaffen, um im Fall der Fälle möglichst wenige Einsatzkräfte in Quarantäne zu haben, sei die Devise, die alle Feuerwehren umsetzten. Dass jeder in der Öffentlichkeit Mundschutz trägt, hält Holger Stubenrauch übrigens für sinnvoll: „Ich persönlich finde das richtig.“ Klar müsse aber auch sein: „Der Sicherheitsabstand muss zusätzlich eingehalten werden.“