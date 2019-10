Katholisches Pfarrzentrum Wermelskirchen : Eine bergische Zeitreise in der KöB

Wermelskirchen Dorothee Kotthaus-Haack las im Pfarrzentrum St. Michael aus ihrem Erstlingswerk.

Nach dem Tod der Mutter mussten die Töchter den Hof schweren Herzens abgeben – und Dorothee Kotthaus-Haack war es eine Herzensangelegenheit, die Erinnerungen an ihre Kindheit auf dem elterlichen Bauernhof in Wuppertal aufzuschreiben und weiterzugeben. Sie gestaltete auf Einladung der KÖB St. Michael eine sehr persönliche Lesung, bei der sie das Publikum auf eine Reise in die bergische Vergangenheit der 1950er und 1960er Jahre mitnahm. Fotos vom Hof, aber auch von den Eltern, eine alte Milchkanne, einen Schokoladen-Automaten, die alte Schnippelbohnen-Schneidemaschine und das Lieblingszöppken ihrer Mutter hatten Kotthaus-Haack und ihr Mann mitgebracht. Die Sachen wurden von den Gästen mit Ehrfurcht bestaunt – aber auch zum Anlass genommen, von eigenen Erinnerungen zu erzählen. So entwickelten sich nach der Lesung noch angeregte Gespräche bei bergischen Leckereien wie Kottenbutter und Zwieback-Konfekt, berichtete KÖB-Leiterin Katharina Gerding.